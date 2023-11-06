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WATCH: Interview with Michigan LT LaDarius Henderson

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan LT LaDarius Henderson sits down with Trevor McCue to talk about his journey from starting football in his junior of high school to playing for Michigan. Henderson explains why the competition of culture brought him to Ann Arbor, how he adjusted to switching positions, and looks ahead to Penn State and Ohio State.

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