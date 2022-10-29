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football
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WATCH: Michigan State gets into disturbing scuffle with Michigan player
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
In what is considered a weak display, there was word that multiple Michigan State players got into a scuffle with one unknown Michigan player after the game.
It appears we have video evidence of what happened.
Via Detroit News' Matt Charboneau, he posted video of the scuffle.
You can watch it in the embed below.
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