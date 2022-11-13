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Where Michigan Ranked in New AP, Coaches Poll

Brandon Justice • Maize&BlueReview
Senior Editor
@BrandonJustice_
Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.

Another week goes by, and Michigan football remains in the upper echelon of college football.

The Wolverines are No. 3 in both the AP Poll & USA Today Coaches Poll after a 34-3 win over Nebraska in Week 11.

With The Game approaching quickly, Ohio State remains undisputed at No. 2 in both polls.

Georgia is the unanimous No. 1.

Penn State is the only other Big Ten team in the polls, at No. 11 (AP) & 12 (Coaches).

To view each poll, follow the links below:

AP Poll

Coaches Poll


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