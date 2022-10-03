News More News
{{ timeAgo('2022-10-03 13:43:39 -0500') }} football Edit

Where Michigan ranks in every PFF grading category through Week 5

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Each week, Maize & Blue Review examines where Michigan stacks up among the rest of the country in every major grading category on Pro Football Focus.

Below is a look at where the Wolverines stack up after five games.

Offense

Offense
Statistic Grade Ranking (out of 131 programs)

Total Offense

86.5

No. 6 overall

Passing Offense

69.6

No. 70 overall

Pass Blocking

70.8

No. 43 overall

Run Blocking

72.7

No. 20 overall

Rush Offense

90.4

No. 5 overall
Where the Wolverines stack up in every PFF offensive category

Defensive

Defense
Statistic Grade Ranking (out of 130 programs)

Total Defense

92.7

No. 3 overall

Run Defense

91.8

No. 4 overall

Tackling

91.3

No. 1 overall

Pass Rush

80.4

No. 15 overall

Defensive Coverage against Receivers

91.8

No. 7 overall
Where the Wolverines stack up in every PFF defensive category

Special Teams

Michigan ranks No. 10 in the country with a grade of 90.3.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}