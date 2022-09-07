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Who's Got Next? Ari Wasserman, an outsider's perspective on U-M recruiting

Brandon Justice • Maize&BlueReview
Senior Editor
@BrandonJustice_
Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.

The Athletic national college football writer Ari Wasserman joins the show to break down the current recruiting landscape and how Michigan could improve on the trail.

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