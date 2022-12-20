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Who's Got Next: National Signing Day Primer

Jared Halus & Seth Berry
Maize & Blue Review

National Signing Day is here for the Class of 2023, and the Who's Got Next podcast on Maize & Blue Review has returned with staff writer Jared Halus and recruiting writer Seth Berry ready to provide Wolverine fans with all the latest updates surrounding Michigan recruiting.

In today's episode, Jared and Seth break down the entire expected 2023 recruiting class, and share the latest on a couple remaining uncommitted targets as well.

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