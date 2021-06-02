 Wolverine TV: 7v7 Clips Of Michigan Wolverines Football Recruiting WR Commit Tay'Shawn Trent
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Wolverine TV: 7v7 Clips Of Michigan WR Commit Tay'Shawn Trent

Four-star wide receiver Tay'Shawn Trent is committed to Michigan Wolverines football recruiting, Jim Harbaugh.
Four-star wide receiver Tay'Shawn Trent is committed to Michigan.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland was recently in Detroit to watch four-star Michigan wide receiver commit Tay'Shawn Trent at the Midwest Elite 7v7 tournament.

Watch full clips below.

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