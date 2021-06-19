 Michigan Wolverines Football: Analyzing CJ Stokes' Commitment To Michigan, What's Next
News More News
{{ timeAgo('2021-06-19 14:24:37 -0500') }} football Edit

Wolverine TV: Analyzing CJ Stokes' Commitment To Michigan, What's Next

Clayton Sayfie and EJ Holland
TheWolverine.com

TheWolverine.com's Clayton Sayfie and EJ Holland break down 2022 South Carolina running back CJ Stokes' commitment to Michigan and analyze what's next for RB recruiting.

Watch below and make sure to subscribe to our YouTube channel.

RELATED: Commit Impact: What Landing CJ Stokes Means For Michigan

RELATED: Michigan Football Rises In 2022 National Recruiting Rankings

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}