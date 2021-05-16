 Wolverine TV: Camp Clips Of Michigan Wolverines Football Recruiting OL Commit Connor Jones
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Wolverine TV: Camp Clips Of Michigan OL Commit Connor Jones

Colorado offensive lineman Connor Jones is committed to Michigan Wolverines football recruiting, Jim Harbaugh.
Colorado offensive lineman Connor Jones is committed to Michigan.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland was in Denver this weekend and saw Michigan offensive line commit Connor Jones at the Showcase Ball x Six Zero camp.

Watch full clips below.

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