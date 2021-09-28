 Michigan Wolverines Football: Five Recruits Michigan Could Flip From Other Schools
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Wolverine TV: Five Recruits Michigan Could Flip From Other Schools

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

Michigan Wolverines football is attempting to flip several 2022 recruits who are committed elsewhere. TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie break down the five best bets in this video.

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