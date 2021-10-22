 Michigan Wolverines Football: Five Top Recruits Michigan Staff Saw During Bye Week
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Wolverine TV: Five Top Recruits Michigan Staff Saw During Bye Week

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie break down five top recruits the Michigan Wolverines football staff saw in person during their bye week.

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