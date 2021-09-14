 Wolverine TV: Game Clips Of Rivals100 Michigan Wolverines Football Recruiting QB Target Dante Moore
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Wolverine TV: Game Clips Of Rivals100 Michigan QB Target Dante Moore

Rivals100 quarterback Dante Moore holds a Michigan Wolverines football recruiting offer.
Rivals100 quarterback Dante Moore holds a Michigan offer.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland was in Detroit over the weekend and saw 2023 Rivals100 Michigan quarterback target Dante Moore in game action.

Watch full clips below.

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