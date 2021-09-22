 Wolverine TV: Game Clips Of Rivals250 Michigan Wolverines Football Recruiting WR Target Malik Elzy
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Wolverine TV: Game Clips Of Rivals250 Michigan WR Target Malik Elzy

Chicago wide receiver Malik Elzy holds a Michigan Wolverines football recruiting offer
Chicago wide receiver Malik Elzy holds a Michigan offer
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland was in Chicago late last week to see 2023 Rivals250 Michigan wide receiver target Malik Elzy in game action.

Watch full clips below.

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