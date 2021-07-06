 Michigan Wolverines Basketball: Hunter Dickinson Talks Decision To Return
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Wolverine TV: Hunter Dickinson On Return To Michigan, Draft Process, More

Clayton Sayfie and Chris Balas
TheWolverine.com

Michigan Wolverines basketball freshman center Hunter Dickinson spoke with media members Tuesday, following his announcement that he has withdrawn from the 2021 NBA Draft and will return for his sophomore season at U-M.

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