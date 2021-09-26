 Michigan Wolverines Football: Michigan QB Target CJ Carr Impresses In Front Of Jim Harbaugh
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Wolverine TV: Michigan QB Target CJ Carr Impresses In Front Of Jim Harbaugh

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines football 2024 quarterback target CJ Carr threw four touchdown passes Friday night, playing in front of U-M head coach Jim Harbaugh and quarterbacks coach Matt Weiss.

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