 Michigan Wolverines Football: Mike Macdonald, Mike Hart Break Down First Two Michigan Games
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Wolverine TV: Mike Macdonald, Mike Hart Break Down First Two Michigan Games

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines football defensive coordinator Mike Macdonald and running backs coach Mike Hart discuss the team's first two games and much more.

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Michigan Football Defensive Coordinator Mike Macdonald

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