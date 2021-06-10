 Pangos Camp Clips Of Five-Star Michigan Wolverines Hoops Target Jalen Duren
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Wolverine TV: Pangos Camp Clips Of Five-Star Hoops Target Jalen Duren

Five-star center Jalen Duren holds a Michigan Wolverines basketball recruiting offer.
Five-star center Jalen Duren holds a Michigan offer.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland was in Las Vegas over the weekend and saw five-star Michigan hoops target Jalen Duren at the Pangos All-American Camp.

Watch full clips below.

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