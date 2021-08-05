 WolverineTV: Michigan Football Coordinators Josh Gattis, Mike Macdonald
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WolverineTV: Michigan Football Coordinators Josh Gattis, Mike Macdonald

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Mike Macdonald talks about tackle Mazi Smith's big summer - Josh Gattis calls Zak Zinter perhaps the team's best offensive player.

Here's video with both coordinators.

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Michigan Wolverines football offensive coordinator Josh Gattis is ready to atone for 2020 (Per Kjeldsen)
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