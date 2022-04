Women's gymnastics sees season come to an end in NCAA semifinal

The women's gymnastics team's quest for back-to-back national championships came up short at the NCAA semifinal on Thursday in Fort Worth, Texas.

The Wolverines finished the semifinal in last place, totaling 196.2875 points. The team competed against some of the nation's best, including No. 2-ranked Florida, No. 6-ranked Auburn and No. 8-ranked Missouri.

Michigan had an excellent start to the day on the floor. It recorded a 49.4975, marking the third-highest score in Michigan history at the NCAA championships. Unsurprisingly, the Wolverines led after the first full rotation.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBvbmUgY29tcGxldGUgcm90YXRpb24gYXQgdGhlIE5DQUEg U2VtaWZpbmFscyE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvQ2FtZVRvUGxheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0NhbWVUb1BsYXk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9Ic1lCc1B3MHVtIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSHNZQnNQdzB1bTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBXb21lbuKAmXMgR3ltbmFzdGljcyAo QFVNaWNoV0d5bSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWlj aFdHeW0vc3RhdHVzLzE1MTQ3MzI0MzU5OTY2NDc0Mzk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Michigan was also impressive in the second rotation. Sierra Brooks, Reyna Guggino, Gabby Wilson and Natalie Wojcik all scored at least a 9.8875 to give the Wolverines a second-rotation score of 49.4250 and a running score of 98.9125, good enough for second place behind Auburn.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TbGlnaHQgZGVsYXksIGJ1dCB3ZSBhcmUgaW4gc2Vjb25kIGFmdGVy IHR3byBmdWxsIHJvdGF0aW9ucyE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvQ2FtZVRvUGxheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I0NhbWVUb1BsYXk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby8yRzBNSEs5SWtmIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMkcw TUhLOUlrZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBXb21lbuKAmXMgR3lt bmFzdGljcyAoQFVNaWNoV0d5bSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9VTWljaFdHeW0vc3RhdHVzLzE1MTQ3NDIzMTY3OTUzNzE1MjQ/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The third rotation wasn't as kind for Michigan. Despite the heroic efforts from Abby Heiskell, Brooks and Wojcik, the Wolverines were forced to count a fall on the uneven bars and went into the final rotation of the day in last place.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciB0aHJlZTo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvQ2FtZVRvUGxheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0NhbWVUb1BsYXk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9vWGJKWk1MTXc2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vb1hiSlpN TE13NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBXb21lbuKAmXMgR3ltbmFz dGljcyAoQFVNaWNoV0d5bSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9VTWljaFdHeW0vc3RhdHVzLzE1MTQ3NDk2NzkyMTY1NzAzNzU/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Any hopes of mounting a comeback were diminished in the fourth rotation when Michigan had to count yet another fall. The Wolverines' season came to a screeching halt. After winning the national championship last season, this could be seen as a step back for the talented program. However, head coach Bev Plocki doesn't see it that way.

"Nothing is going to take away the pride I have for my team and what we accomplished this season," Plocki said.