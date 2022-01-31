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Zeb Jackson announces intentions to transfer

Brandon Justice • TheMaizeAndBlueReview
Senior Editor
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Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.

Michigan sophomore guard Zeb Jackson has entered the transfer portal midseason, according to an announcement he made on Instagram.

The Wolverines have operated without Jackson throughout the season. The former four-star recruit has appeared in four games, last appearing on Dec. 18.

Jackson was the only commit recruited by John Beilein in Michigan's 2020 class and the only member who committed before Juwan Howard's hiring.

A former Rivals100 recruit and the No. 21 overall guard in the country, Jackson only tallied 1.5 minutes per game in his two years in Ann Arbor.

"After the time I have taken away, I've decided to enter the transfer portal as I believe that's the best for my future and my health," Jackson wrote.

Michigan now rosters eight guards, six of which are on scholarship.

The Wolverines (10-8, 4-4) host Nebraska (6-15, 0-10) on Tuesday at 9 p.m. ET on Big Ten Network.

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