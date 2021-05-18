 Breaking Down 2022 Michigan Wolverines Basketball Forward & Center Targets
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Breaking Down 2022 Michigan Wolverines Basketball Forward & Center Targets

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

We asked ProspectiveInsight.com and independent analyst Andrew Slater to break down Michigan's primary targets for us. We started yesterday with the guards and wings, their games and where things stand, and conclude today with the wings and bigs.

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Michigan Wolverines basketball target A.J. Casey is one of the top players in the Midwest
Michigan Wolverines basketball target A.J. Casey is one of the top players in the Midwest (Jeff Karzen / Orange and Blue News)

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