 Michigan Wolverines Football: Insider Chat: Answering Your Michigan Wolverines Football And Basketball Questions
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CHAT: Answering Your Michigan Wolverines Football And Basketball Questions

Chris Balas and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's Chris Balas and Clayton Sayfie are on hand to answer your Michigan football, basketball and recruiting questions all afternoon long.

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Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh
Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh picked up his 51st win as U-M's head man last week. (USA TODAY Sports Images)
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