Commit Tracker: How Michigan Pledges Performed Over The Weekend

Michigan Wolverines football tight end commit Colston Loveland scored three touchdowns in his most recent outing. (Colston Loveland)

LB Aaron Alexander, Belleville (Mich.) High

The Skinny: He missed the game but his team improved to 4-1 with a tight 21-19 win over Dearborn (Mich.) Fordson. Up Next: at Wayne (Mich.) Memorial Oct. 1

QB Jayden Denegal, Apple Valley (Calif.) High

The Skinny: His team had a bye last week. Season Stats: Has connected on 64 of his 103 pass attempts for 840 yards and 10 touchdowns with five interceptions, and rushed for 146 yards and five scores on 34 carries. Up Next: vs. Phelan (Calif.) Serrano Sept. 30

DE Mario Eugenio, Tampa (Fla.) Gaither

The Skinny: Helped his team to a 28-14 win over Tampa Bay (Fla.) Tech, while registering seven tackles, including four for loss and one sack. Season Stats: In the three games in which stats were made available, he has registered 10 tackles, including four stops for loss and one sack. Up Next: at New Port Richey (Fla.) Mitchell Oct. 1

DT Mason Graham, Anaheim (Calif.) Servite

The Skinny: The No. 8 team in the country, according to MaxPreps, beat La Mesa (Calif.) Helix, 42-7. Season Stats: In the two games that stats were made available for, he has accumulated 12 tackles, including seven for loss. Up Next: vs. Orange (Calif.) Lutheran Sept. 30

DE Kevonté Henry, Lawndale (Calif.) Leuzinger

The Skinny: Posted one tackle in a 55-14 setback to Mission Viejo (Calif.) High, while also rushing for 30 yards and one touchdown on five carries and notching one reception for seven yards. Season Stats: Recorded nine tackles, including one stop for loss, in five outings. Up Next: at Inglewood (Calif.) Morningside Oct. 1

DB Will Johnson, Grosse Pointe (Mich.) South

The Skinny: After losing two-straight contests, his squad bounced back with a 9-2 win over Utica (Mich.) Eisenhower. Season Stats: In one game in which stats were available, he returned a punt for a touchdown, notched an interception and took a jet sweep 18 yards. Up Next: at Macomb (Mich.) Dakota Oct. 1

OL Connor Jones, Monument (Colo.) Palmer Ridge

The Skinny: Jones is part of an offense that has scored 30-plus points in all five contests, all wins. The team beat Lakewood (Colo.) High, 35-7, over the weekend. Up Next: vs. Montrose (Colo.) High Oct. 1

DB Kody Jones, Germantown (Tenn.) High

The Skinny: In a 25-21 win over Germantown (Tenn.) Houston, Jones returned a kickoff 99 yards for a touchdown and had one interception. Season Stats: In one game in which stats were made available, Jones notched 113 rushing yards and one touchdown. Up Next: vs. Collierville (Tenn.) High Oct. 1

TE Marlin Klein, Rabun Gap (Ga.) Nacoochee

The Skinny: Posted three catches for 37 yards in a 47-0 win over Charlotte (N.C.) Country Day. Season Stats: Klein has racked up 77 receiving yards on seven receptions and one rush for four yards in five contests. Up Next: at Charlotte (N.C.) Christian Oct. 1

OT Alessandro Lorenzetti, Windsor (Conn.) Loomis Chaffee

The Skinny: His team beat Andover (Mass.) Phillips Academy, 41-12. Up Next: at Avon (Conn.) Old Farms Oct. 2

TE Colston Loveland, Gooding (Idaho) High

The Skinny: His team notched a 36-6 victory over Declo (Idaho) High. He caught 12 passes for 198 yards and three touchdowns. Season Stats: Has made 28 catches for 400 yards and seven touchdowns in four games. Up Next: vs. Buhl (Idaho) High Sept. 30

WR Tyler Morris, LaGrange Park (Ill.) Nazareth Academy

The Skinny: Morris is out with an ACL injury. His squad beat Mundelein (Ill.) Carmel, 41-0, over the weekend. Up Next: at Chicago St. Rita Oct. 1

LB Micah Pollard, Jacksonville (Fla.) Bartram Trail

The Skinny: Had five tackles, with two behind the line of scrimmage, in his team's 26-14 win over St. Augustine (Fla.) High. Season Stats: Has 21 tackles, including eight stops for loss, in six tilts. Up Next: Bye week; at Ponte Vedra (Fla.) High Oct. 8

CB Myles Pollard, Brentwood (Tenn.) Ravenwood

The Skinny: His team beat Hendersonville (Tenn.) High, 35-28, to improve to 5-1 on the year. Up Next: at Spring Hill (Tenn.) Summit Oct. 1

LB Deuce Spurlock, Huntsville (Ala.) Madison Academy

The Skinny: His team improved to 4-1 with a 33-0 shutout victory over Stevenson (Ala.) North Jackson. Michigan's newest pledge notched 21 tackles and three sacks in the contest just two days before committing to the Maize and Blue. Up Next: vs. Huntsville (Ala.) Randolph Oct. 1

RB CJ Stokes, Columbia (S.C.) Hammond School

The Skinny: Ran for 110 yards and two touchdowns in a 42-0 win over Manning (S.C.) Laurence Manning Academy. Season Stats: Rushed for 11 touchdowns in five games. Up Next: at Darlington (S.C.) Trinity-Byrnes Oct. 1

WR Tay'Shawn Trent, Harper Woods (Mich.) High