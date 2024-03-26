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Four Wide Receiver Transfer Portal Targets for Michigan Football
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Senior Editor
Michigan Football showed interest in three wide receivers in the transfer portal during this winter's first window. Michigan missed out on each target and since has lost another wide receiver in Ka...
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