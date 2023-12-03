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Hail to the Podcast: Michigan is #1

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan Football is Big Ten Champions for the third consecutive season, the #1 ranked team in the College Football Playoff, and heading to the Rose Bowl to take on Alabama. Did the committee get it right? What do we think of the matchup? Can Michigan win the National Championship?

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