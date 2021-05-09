 ITF EXTRA: Michigan's List of Potential Linguist Replacements Expands
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ITF EXTRA: Michigan's List of Potential Linguist Replacements Expands

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan head coach Jim Harbaugh continues to work on replacing Maurice Linguist, now the head coach at Buffalo. Here’s the latest …

ITF EXTRA: U-M's List of Linguist Replacements Expands

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Former Michigan Wolverines football standout Roy Manning is a candidate to replace Mo Linguist as DBs coach.
Former Michigan Wolverines football standout Roy Manning is a candidate to replace Mo Linguist as DBs coach. (SoonerScoop.com)
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