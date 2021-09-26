 Michigan Football Podcast: Balas & Skene Break Down Win Over Rutgers
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Michigan Football Podcast: Balas & Skene Break Down Win Over Rutgers

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Chris Balas and Doug Skene break down Michigan football's win over Rutgers.

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Michigan football coach Jim Harbaugh
Michigan Wolverines football is 4-0 this year under head coach Jim Harbaugh. (Lon Horwedel / TheWolverine.com)

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