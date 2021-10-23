 TheWolverine - Michigan Football Pregame Observations From The Press Box
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Michigan Football Pregame Observations From The Press Box

Anthony Broome • TheWolverine
Staff Writer
@anthonytbroome

TheWolverine.com is on hand here at Michigan Stadium before the Wolverines' game against Northwestern, providing updates on warmups.

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RELATED: Gameday Central: Michigan Wolverines Football vs. Northwestern

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Michigan Wolverines football is looking to get off to a 7-0 start.
Michigan Wolverines football is looking to get off to a 7-0 start. (Austin Fox)

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