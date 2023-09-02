News More News
ago football Edit

Michigan releases availability report for season opener

Brock Heilig • Maize&BlueReview
Staff Writer
@brockheilig

Roughly two hours ahead of its game against East Carolina, Michigan football released an availability report.

Although no starters were listed as "out," some big names were deemed questionable as the 2023 season nears its beginning.

Players listed as "out" are as follows:

WR Amorion Walker

RB Tavierre Dunlap

LB Jimmy Rolder

DB German Green

WR Logan Forbes

WR Peyton O'Leary

Players listed as "questionable" are below:

WR Darrius Clemons

DB Will Johnson

WR Cornelius Johnson

DB Makari Paige

WR Tyler Morris

DB Rod Moore

RB Cole Cabana

RB Danny Hughes

TE Matt Hibner

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}