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Michigan TE Matthew Hibner enters transfer portal
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan took a hit to the tight end depth chart on Tuesday as a reserve player entered the transfer portal.
Matthew Hibner has officially entered the transfer portal, as M&BR confirmed earlier in the season that was his intention to do for the rest of the season.
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Appearing as a special teams stalwart for the Wolverines, Hibner appeared in 28 games throughout his career with the Wolverines but played sparingly on offense.
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