 Michigan Wolverines Football: Michigan Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene, Northwestern
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Michigan Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene, Northwestern

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

TheWolverine.com's Chris Balas and former Michigan All-Big Ten offensive lineman and analyst Doug Skene break down plays from U-M's 33-7 win over Northwestern last weekend.

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