 Michigan Wolverines Football Analysis: In The Trenches with Doug Skene, WMU
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Michigan Football Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene, WMU

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Our weekly video analysis with Doug Skene is back. This week in In The Trenches, Skene joins Chris Balas to break down several plays from the 47-14 victory over Western Michigan, both the good and the bad.

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Michigan football's Chuck Filiaga
Michigan Wolverines football guard Chuck Filiaga started at right guard against Western Michigan (AP Images)

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