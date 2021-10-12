 Michigan Wolverines Football: Balas & Skene On The Huge Show, Full Show
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Michigan Wolverines Football: Balas & Skene On The Huge Show, Full Show

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Chris Balas and Doug Skene join The Huge Show's Bill Simonson for three hours to talk Michigan football ...

Here's the audio:

CHRIS BALAS & DOUG SKENE ON THE HUGE SHOW (October 12)

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Michigan Wolverines football running back Hassan Haskins has emerged as U-M's top back (AP Images)

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