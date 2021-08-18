 Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: Camp's Top Receiver, More Standouts
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Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: Camp's Top Receiver, More Standouts

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan is well into fall camp in preparation for the 2021 season, and several players are making moves. As reported yesterday, it's been a good camp for the receivers, but one in particular is really standing out ... here's the latest.

ITF EXTRA: CAMP'S TOP RECEIVER, STANDOUTS AND SURPRISES (AUG. 18)

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