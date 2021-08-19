 Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: Wednesday Scrimmage, Practice Notes
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Michigan Wolverines Football ITF EXTRA: Weds. Scrimmage, Practice Notes

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan held an intra-squad scrimmage Wednesday ... here are some notes from what transpired. Plus, a few more movers and shakers in camps, etc.

ITF EXTRA: WEDNESDAY SCRIMMAGE, PRACTICE NOTES AND MORE

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Michigan Wolverines football quarterback Cade McNamara has emerged as a leader in camp.
Michigan Wolverines football quarterback Cade McNamara has emerged as a leader in camp. (AP Images)
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