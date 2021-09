Newsstand: 'Big Ten Tailgate' Is Coming To Ann Arbor This Weekend

Tweets Of The Day

Big Ten Network announced that its Saturday morning pregame show, 'Big Ten Tailgate' will be broadcasting live from Ann Arbor this weekend at 10 a.m. ET ahead of the Wolverines' matchup with Northern Illinois.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+IIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9CMUdUYWlsZ2F0ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0IxR1RhaWxnYXRlPC9hPiBpcyBjb21pbmcgdG8gQW5uIEFyYm9yISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+PGJyPjxicj7i j7Ag8J2XpvCdl5TwnZen8J2XqPCdl6XwnZeX8J2XlPCdl6wgfCDwnZ+t8J2f rPCdl5TwnZegIPCdl5jwnZenIC8g8J2ftfCdl5bwnZenPGJyPvCfk40gUHJl c2VudGVkIGJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQldXaW5n cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQldXaW5nczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0JPS1BjS3hYWVIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CT0tQ Y0t4WFlSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rl bk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVu TmV0d29yay9zdGF0dXMvMTQzNzA4MzU5MjA1MjY5MDk0OD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Michigan director of on-campus recruiting Christina DeRuyter gave a shout out to the student section for providing an electric atmosphere Saturday night.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW4gd2UgcGxlYXNlIGdpdmUgb3VyIHN0dWRlbnQgc2VjdGlvbiBh bm90aGVyIHNob3V0b3V0PyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9VTWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTWljaEZv b3RiYWxsPC9hPiBhcHByZWNpYXRlcyB5b3UgYmVpbmcgbG91ZCAmYW1wOyBt YWtpbmcgYSBkaWZmZXJlbmNlIGluIHRoZSBnYW1lISE8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPuOAve+4jyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTWFpemVPdXQ/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNYWl6ZU91dDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzE5RVNrMmFqSzMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS8xOUVTazJhakszPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENocmlzdGluYSBEZVJ1eXRl ciAoQGNkZXJ1dGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2Rl cnV0ZS9zdGF0dXMvMTQzNzE2OTg1NTg1NDI1NjEyOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBydXNoZWQgZm9yIDM0MyB5YXJkcyB5ZXN0ZXJkYXkgZm9yIHRo ZSAzNDMgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIHRoYXQgbG9zdCB0aGVyZSBsaXZlcyAyMCB5 ZWFycyBhZ28hIE5ldmVyIEZvcmdldCE8L3A+Jm1kYXNoOyBaYWsgWmludGVy IChAemFrX3ppbnRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96 YWtfemludGVyL3N0YXR1cy8xNDM3MTg0MTE1NDA5NzU2MTYxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Junior defensive end Aidan Hutchinson's leadership was highlighted, as he went over to freshman safety Rod Moore to lift his spirits after the latter allowed a touchdown.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIHdoYXQgeW91IHdhbnQgeW91ciBjYXB0YWluIGRvaW5n IGFmdGVyIGEgZnJlc2htYW4gZ2V0cyBiZWF0IGZvciBhIFRELiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vdzZZQVlTOUVNUSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3c2 WUFZUzlFTVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHVlIyAoQEpEdWU1MSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KRHVlNTEvc3RhdHVzLzE0MzcwMzU4 OTY5MzU3MDI1Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEy LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Former Michigan cornerback and current Los Angeles Ram David Long Jr. made an interception on Sunday Night Football.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZpZCBMb25nIEpyLiBjb21lcyBhd2F5IHdpdGggdGhlIHBpY2sg aW4gdGhlIGVuZCB6b25lITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IOOAve+4j/Cfj4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0JzdFAySVQ1cG4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Cc3RQMklUNXBuPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbHZlcmluZS5jb20gKEBUaGVXb2x2ZXJpbmVN YWcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29sdmVyaW5l TWFnL3N0YXR1cy8xNDM3MjEyMDQzNTczMTQxNTA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Two big-time 2023 Michigan football targets stopped by TheWolverine.com headquarters Sunday following their visits to U-M over the weekend. Look for coverage on both in the days to come.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgUy9PIHRvIDIwMjMgUml2YWxzMjUwIFdSIFNlbWFqIE1vcmdh biAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TZW1hak03Mj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2VtYWpNNzI8L2E+KSBhbmQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcmlrYV9Nb3JnYW5fVFM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEVyaWthX01vcmdhbl9UUzwvYT4gZm9yIHN0b3BwaW5n IGJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29sdmVyaW5l TWFnP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVXb2x2ZXJpbmVNYWc8L2E+ IGhlYWRxdWFydGVycyB0b2RheSE8YnI+PGJyPk1pY2hpZ2FuIGEgdG9wIGNv bnRlbmRlciBlYXJseSBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZk52R2Fh Y2lSayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ZOdkdhYWNpUms8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgJnF1b3Q7RUogSG9sbGFuZCZxdW90OyAoQEVKSG9sbGFuZF9UVykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FSkhvbGxhbmRfVFcvc3RhdHVz LzE0MzcwNzgwODA0NDM1Mzk0NjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgUy9PIHRvIDIwMjMgUml2YWxzMjUwIE9MIEFtaXIgSGVycmlu ZyAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hbWlyaGVycmluZzU1 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhbWlyaGVycmluZzU1PC9hPikgYW5k IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hyaXNIZXJyaW5nODI3 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaHJpc0hlcnJpbmc4Mjc8L2E+IGZv ciBzdG9wcGluZyBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Ro ZVdvbHZlcmluZU1hZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlV29sdmVy aW5lTWFnPC9hPiBoZWFkcXVhcnRlcnMgdGhpcyBtb3JuaW5nISA8YnI+PGJy PkJvdGggbG92ZWQgdGhlIGVsZWN0cmljIGF0bW9zcGhlcmUgYXQgTWljaGln YW4gbGFzdCBuaWdodCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSzNJQUZFcTJ0 YSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0szSUFGRXEydGE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg JnF1b3Q7RUogSG9sbGFuZCZxdW90OyAoQEVKSG9sbGFuZF9UVykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FSkhvbGxhbmRfVFcvc3RhdHVzLzE0 MzcwODAyMTgzNzY3NTcyNTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

"Michigan won by 21 points despite passing for just 44 yards. This run game and this defense are exactly what Harbaugh has wanted Michigan football to be in recent years, and maybe the Wolverines are finally there." — Bleacher Report's Kerry Miller

