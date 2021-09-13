 TheWolverine - Newsstand: 'Big Ten Tailgate' Is Coming To Ann Arbor This Weekend
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Newsstand: 'Big Ten Tailgate' Is Coming To Ann Arbor This Weekend

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Big Ten Network announced that its Saturday morning pregame show, 'Big Ten Tailgate' will be broadcasting live from Ann Arbor this weekend at 10 a.m. ET ahead of the Wolverines' matchup with Northern Illinois.

Michigan director of on-campus recruiting Christina DeRuyter gave a shout out to the student section for providing an electric atmosphere Saturday night.

Junior defensive end Aidan Hutchinson's leadership was highlighted, as he went over to freshman safety Rod Moore to lift his spirits after the latter allowed a touchdown.

Former Michigan cornerback and current Los Angeles Ram David Long Jr. made an interception on Sunday Night Football.

Two big-time 2023 Michigan football targets stopped by TheWolverine.com headquarters Sunday following their visits to U-M over the weekend. Look for coverage on both in the days to come.

Quote Of The Day

"Michigan won by 21 points despite passing for just 44 yards. This run game and this defense are exactly what Harbaugh has wanted Michigan football to be in recent years, and maybe the Wolverines are finally there."
— Bleacher Report's Kerry Miller
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Headlines Of The Day

• Ryan Tice, The Wolverine: What They're Saying: Michigan Football 31, Washington 10

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Snap Counts, PFF Grades, Takeaways From Michigan's Win Over Washington

• EJ Holland, The Wolverine: Recruits React To Michigan's Big Win Over Washington

• EJ Holland, The Wolverine: Sunday Night Scoop: Michigan Makes Move With Notre Dame Commit

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Lake Laments U-W's Inability To Stop The Run

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