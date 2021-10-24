Newsstand: Early Line Comes In On Michigan At Michigan State Showdown

The Michigan Wolverines did their part and moved to 7-0 on Saturday in a 33-7 win over Northwestern, which sets up an epic showdown in East Lansing next weekend. The Michigan State Spartans also sit at 7-0 coming off of a bye week. With the dust settled, Vegas is starting to weigh in.
According to the early line released from Draftkings and Vegas Insider on Sunday, Michigan opens the week as a 2.5-point favorite over the Spartans in East Lansing. The over/under for total points scored sits at 51.
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Both the Wolverines and Spartans will be ranked inside the top ten, which sets the stage for the highest-ranked rivalry game between the two teams since the 1964 season. All will be settled on the field on Saturday with a noon kickoff scheduled at MSU. The game will be broadcast via FOX.
Tweets Of The Day
We interrupt this football-centric programming for an update on Michigan Hockey, who moved to 5-1 on the season on Saturday night. The top-ranked Wolverines went to Western Michigan and pulled out an overtime win thanks to a goal from senior defenseman Nick Blankenburg.
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Former Michigan basketball guard Mike Smith was selected in the second round of the G League Draft on Saturday, where he will reunite with his friend Jimmy Butler in the Miami Heat organization.
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Now, back to football tweets.
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Quote Of The Day
"I don’t think their quarterback [Cade McNamara] gets enough credit. I think he’s poised; I think he does a really good job taking what the defense gives him.
— Northwestern head coach Pat Fitzgerald
Headlines Of The Day
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