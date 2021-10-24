 TheWolverine - Newsstand: Early Line Comes In On Michigan At Michigan State Showdown
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Newsstand: Early Line Comes In On Michigan At Michigan State Showdown

Anthony Broome • TheWolverine
Staff Writer
@anthonytbroome

The Michigan Wolverines did their part and moved to 7-0 on Saturday in a 33-7 win over Northwestern, which sets up an epic showdown in East Lansing next weekend. The Michigan State Spartans also sit at 7-0 coming off of a bye week. With the dust settled, Vegas is starting to weigh in.

According to the early line released from Draftkings and Vegas Insider on Sunday, Michigan opens the week as a 2.5-point favorite over the Spartans in East Lansing. The over/under for total points scored sits at 51.

Both the Wolverines and Spartans will be ranked inside the top ten, which sets the stage for the highest-ranked rivalry game between the two teams since the 1964 season. All will be settled on the field on Saturday with a noon kickoff scheduled at MSU. The game will be broadcast via FOX.

Tweets Of The Day

We interrupt this football-centric programming for an update on Michigan Hockey, who moved to 5-1 on the season on Saturday night. The top-ranked Wolverines went to Western Michigan and pulled out an overtime win thanks to a goal from senior defenseman Nick Blankenburg.

Former Michigan basketball guard Mike Smith was selected in the second round of the G League Draft on Saturday, where he will reunite with his friend Jimmy Butler in the Miami Heat organization.

Now, back to football tweets.

Quote Of The Day

"I don’t think their quarterback [Cade McNamara] gets enough credit. I think he’s poised; I think he does a really good job taking what the defense gives him.
— Northwestern head coach Pat Fitzgerald

Headlines Of The Day

Chris Balas: Michigan Football 33, Northwestern 7: Notes, Quotes & Observations

Clayton Sayfie: Best And Worst From Michigan Football's Win Over Northwestern

Anthony Broome: What They're Saying After Michigan Football's 33-7 Win Over Northwestern

John Borton: Wolverine Watch: Setting Up The Big One

Report Card: Grading Michigan Football In A 33-7 Win Over Northwestern

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