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Newsstand: Former Wolverine Franz Wagner Gets Starting Nod In NBA Debut

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Former Michigan basketball standout Franz Wagner started on the floor in his NBA regular-season debut, a loss to the San Antonio Spurs. Wagner finished with 12 points on 6-of-9 shooting.

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson and redshirt freshman outside linebacker David Ojabo both rank in the top five nationally in pressure rate against traditional dropbacks, according to Sports Info Solutions.

Former Michigan linebacker and current New England Patriot Josh Uche reflected back on his huge same-sealing sack at Northwestern in 2018, with the Wolverines squaring off against the Wildcats this weekend.

Michigan basketball continues to train ahead of the much-anticipated 2021-22 campaign. There are only 15 days until the Maize and Blue take on Wayne State for an exhibition matchup Nov. 5.

Quote Of The Day

"You’ve got to build that relationship so they know they can call on you to give them that incentive to get through that day. Win the moment. I take pride in that.”
— Michigan defensive backs coach Steve Clinkscale on the player-coach relationship
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Headlines Of The Day

• Anthony Broome, The Wolverine: Michigan DBs Coach on Philosophy: 'Coach Them Hard But Love Them Up'

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• Chris Balas, The Wolverine: Wolverine TV Podcast: Balas & Skene On U-M O-Line, Cade McNamara, More

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football: The Mike Hart Effect — Why The Backs Have Been So Good

• Austin Meek, The Athletic: How can Michigan’s passing game improve? It starts with the small stuff

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