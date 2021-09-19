 TheWolverine - Newsstand: Highlights From Michigan's Win Over Northern Illinois
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Newsstand: Highlights From Michigan's Win Over Northern Illinois

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football sang 'The Victors' in the locker room, and for good reason, with the team beating Northern Illinois by a final score of 63-10 Saturday.

Here are some highlights from the win:

Quote Of The Day

"They’ve done some stuff. Things that are good, you want to build on. But the team does have big goals and now you start playing for the Big Ten championship and ultimately, that’s what they want to achieve. And that starts next week."
— Michigan head coach Jim Harbaugh on his team
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Best And Worst From Michigan's 63-10 Win Over Northern Illinois

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Offense Notes: Michigan Hits Goal Of Being A More Balanced Attack

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football 63, NIU 10: Notes, Quotes & Observations

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: NIU’s Lombardi Impressed By U-M’s New Scheme

• John Borton, The Wolverine: Wolverine Watch: More Ready Than Anyone Imagined

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