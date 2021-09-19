Newsstand: Highlights From Michigan's Win Over Northern Illinois

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Michigan football sang 'The Victors' in the locker room, and for good reason, with the team beating Northern Illinois by a final score of 63-10 Saturday.
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Quote Of The Day
"They’ve done some stuff. Things that are good, you want to build on. But the team does have big goals and now you start playing for the Big Ten championship and ultimately, that’s what they want to achieve. And that starts next week."
— Michigan head coach Jim Harbaugh on his team
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