Newsstand: Highlights Of 2024 Michigan Basketball Commit Christian Anderson

Tweets Of The Day
Here are some highlights of new 2024 Michigan point guard commit
Christian Anderson Jr.
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There are only three Power Five teams that have never trailed in a game this season.
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Juwan Howard tells a Phil Martelli story at Big Ten Media Day.
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Several Michigan football commits posted a graphic of the team's class of 2022 pledges.
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Quote Of The Day
"It’s great that Moussa, being a guy that wants to get better, loves asking questions and wants to be able to make the transition where he can help the team. It’s great having a guy like Hunter who you can bounce off a lot of questions, get his experience of being a freshman of playing in college basketball and the Big Ten Conference."
— Michigan head coach Juwan Howard on the dynamic between Hunter Dickinson and Moussa Diabate
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