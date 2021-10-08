 TheWolverine - Newsstand: Highlights Of 2024 Michigan Basketball Commit Christian Anderson
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Newsstand: Highlights Of 2024 Michigan Basketball Commit Christian Anderson

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Here are some highlights of new 2024 Michigan point guard commit Christian Anderson Jr.

There are only three Power Five teams that have never trailed in a game this season.

Juwan Howard tells a Phil Martelli story at Big Ten Media Day.

Several Michigan football commits posted a graphic of the team's class of 2022 pledges.

Quote Of The Day

"It’s great that Moussa, being a guy that wants to get better, loves asking questions and wants to be able to make the transition where he can help the team. It’s great having a guy like Hunter who you can bounce off a lot of questions, get his experience of being a freshman of playing in college basketball and the Big Ten Conference."
— Michigan head coach Juwan Howard on the dynamic between Hunter Dickinson and Moussa Diabate
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Expect To See More Of This Michigan Wolverines Football Player At Nebraska

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan's Juwan Howard Has A Plan For 'Versatile' Freshman Moussa Diabate

• Anthony Broome, The Wolverine: Hunter Dickinson, Eli Brooks Reveal Standout Newcomers In Preseason Camp

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Where Michigan Stands With Top 2022 Defensive Targets

• Eamonn Brennan, The Athletic: Q&A with Big Ten commissioner Kevin Warren: ‘It’s the strongest conference in the country’

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