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Newsstand: Is Big News Coming For Michigan Wrestling?

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football continues to encourage fans to wear maize for its 'Maize Out' against Washington Saturday.

Michigan historian Dr. Sap tweeted some photos and facts from the Wolverines' thrilling 2002 win over Washington.

Is big news coming for Michigan wrestling? Seventh-year senior and Olympic bronze medalist Myles Amine alluded to that potential on Twitter Wednesday.

Michigan tight end Joel Honigford revealed Tuesday night that the Wolverines' tight end group watches a lot of film of former Wolverine All-American Jake Butt. He appreciates the shout out and agrees on the importance of playing with high-level technique.

Quote Of The Day

"You’ve got to find as many ways to get the ball in those guys’ hands, because they’re really the two best playmakers on offense."
— Michigan offensive coordinator Josh Gattis on running backs Hassan Haskins and Blake Corum
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Learned Its Lesson Last Year, Is Intent On Building More QB Depth

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan's 'Thunder And Lightning' RB Duo Is The 'Perfect Combination'

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Insight On Rivals100 Michigan OL Target Josh Conerly

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: A Solid Start For Clinkscale's Corners

• Chris Balas, The Wolverine: Wolverine TV Podcast: Balas & Skene Preview Michigan-Washington, More

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