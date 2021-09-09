Newsstand: Is Big News Coming For Michigan Wrestling?

Tweets Of The Day
Michigan football continues to encourage fans to wear maize for its 'Maize Out' against Washington Saturday.
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Michigan historian Dr. Sap tweeted some photos and facts from the Wolverines' thrilling 2002 win over Washington.
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Is big news coming for Michigan wrestling? Seventh-year senior and
Olympic bronze medalist Myles Amine alluded to that potential on Twitter Wednesday.
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Michigan tight end
Joel Honigford revealed Tuesday night that the Wolverines' tight end group watches a lot of film of former Wolverine All-American Jake Butt. He appreciates the shout out and agrees on the importance of playing with high-level technique.
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Quote Of The Day
"You’ve got to find as many ways to get the ball in those guys’ hands, because they’re really the two best playmakers on offense."
— Michigan offensive coordinator Josh Gattis on running backs Hassan Haskins and Blake Corum
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Headlines Of The Day
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