Newsstand: Is Big News Coming For Michigan Wrestling?

Tweets Of The Day

Michigan football continues to encourage fans to wear maize for its 'Maize Out' against Washington Saturday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZWVkIGEgcmVtaW5kZXIgb24gd2hhdCB0byB3ZWFyIGZvciB0aGUg V2FzaGluZ3RvbiBnYW1lIG9uIFNhdHVyZGF5PyA8YnI+PGJyPk1ha2UgdGhp cyB5b3VyIGxvY2sgc2NyZWVuLiDwn5OyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gLy8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dhbGxwYXBlcldlZG5lc2RheT9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dhbGxwYXBlcldlZG5lc2Rh eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJET0ZOWllYeGgiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS8yRE9GTlpZWHhoPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2Fu IEZvb3RiYWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDM1NjU2NjgxNjk5 MTI3MzEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan historian Dr. Sap tweeted some photos and facts from the Wolverines' thrilling 2002 win over Washington.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgMiBib29rZW5kIHBsYXlzIG9mIHRoYXQgc3dlZXQgdmljdG9y eSBvdmVyIFdhc2hpbmd0b24gaW4gMjAwMi4gQm90aCBzaG9ja2luZ2x5IGV1 cGhvcmljIGluIHRoZWlyIG93biB3YXkuIENocmlzIFBlcnJ5IHJ1bm5pbmcg dXAgdGhlIGd1dCBvZiB0aGUgSHVza3kgRCBmb3IgYSA1Ny15YXJkIFREIG9u IHRoZSAybmQgcGxheSBmcm9tIHNjcmltbWFnZSAmYW1wOyBQaGlsIEJyYWJi cyBraWNraW5nIGEgNDQteWFyZCBnYW1lLXdpbm5pbmcgRkcgb24gdGhlIGxh c3QgcGxheSBvZiB0aGUgZ2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdEVR N0I0SW9wVCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3RFUTdCNElvcFQ8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgRHIuIFNhcCAoQERyU2FwNFVNKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0RyU2FwNFVNL3N0YXR1cy8xNDM1Nzk0NTQzNzUyOTI1MTg4 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Is big news coming for Michigan wrestling? Seventh-year senior and Olympic bronze medalist Myles Amine alluded to that potential on Twitter Wednesday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgbmV3cyBjb21pbmcgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vdW1pY2h3cmVzdGxpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QHVtaWNod3Jlc3RsaW5nPC9hPj8g8J+RgPCfkYAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL1I3Q1EzRE5kYUoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9SN0NRM0ROZGFKPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbHZlcmluZS5jb20gKEBUaGVXb2x2ZXJpbmVN YWcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29sdmVyaW5l TWFnL3N0YXR1cy8xNDM1NzY3MjcxNjIwODA4NzA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Michigan tight end Joel Honigford revealed Tuesday night that the Wolverines' tight end group watches a lot of film of former Wolverine All-American Jake Butt. He appreciates the shout out and agrees on the importance of playing with high-level technique.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZXZlciByYW4gYSA0LjUgYnV0IHRoZSBnYW1lIGlzIHNvIG11Y2gg bW9yZS4gVW5kZXJzdGFuZGluZyBsZXZlcmFnZSwgYW5nbGVzLCB1c2luZyB5 b3VyIGJvZHksIGNoYW5nZSBvZiBzcGVlZC90ZW1wby4gS25vd2luZyB0aGUg ZW50aXJlIHBhc3MgY29uY2VwdCBzbyB5b3Uga25vdyB3aGVyZSB0aGUgb3Ro ZXIgcm91dGVzIHdpbGwgcHVsbCB6b25lIGRlZmVuZGVycy4gU2FtZSByb3V0 ZSBjYW4gcHJlc2VudCBpbiAxMCBkaWZmZXJlbnQgd2F5cyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vRFN5dDJjZFlLTiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0RTeXQyY2RZ S048L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgamJvb3R5IChASmFrZUJ1dHRURSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWtlQnV0dFRFL3N0YXR1cy8xNDM1 NTcyNjMwNDE4MDQyODgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Quote Of The Day

"You’ve got to find as many ways to get the ball in those guys’ hands, because they’re really the two best playmakers on offense." — Michigan offensive coordinator Josh Gattis on running backs Hassan Haskins and Blake Corum

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day