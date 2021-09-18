Newsstand: Meet Michigan Basketball's 'Family'

Michigan On TV
What: Michigan vs. Northern Illinois
Sport: Football
When: 12 p.m. ET
Channel: Big Ten Network
Tweets Of The Day
Michigan basketball is fresh off its picture day, and posted a behind-the-scenes video so fans can "meet the family."
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The Michigan football team gave a shout out to its student section.
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We shared an anecdote about Michigan basketball head coach
Juwan Howard attending the latest women's golf invitational.
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Five-star Michigan basketball target
Dereck Lively II will announce his college decision Monday.
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Quotes Of The Day
"That environment is always really good there, but it’s just like most of the big-time stadiums. You compare it to Penn State and Ohio State. There are a lot of atmospheres that are similar, but it’s a good place to play.”
— Northern Illinois quarterback Rocky Lombardi, a Michigan State transfer
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Headlines Of The Day
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