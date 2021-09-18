 TheWolverine - Newsstand: Meet Michigan Basketball's 'Family'
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Newsstand: Meet Michigan Basketball's 'Family'

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Michigan vs. Northern Illinois

Sport: Football

When: 12 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

Tweets Of The Day

Michigan basketball is fresh off its picture day, and posted a behind-the-scenes video so fans can "meet the family."

The Michigan football team gave a shout out to its student section.

We shared an anecdote about Michigan basketball head coach Juwan Howard attending the latest women's golf invitational.

Five-star Michigan basketball target Dereck Lively II will announce his college decision Monday.

Quotes Of The Day

"That environment is always really good there, but it’s just like most of the big-time stadiums. You compare it to Penn State and Ohio State. There are a lot of atmospheres that are similar, but it’s a good place to play.”
— Northern Illinois quarterback Rocky Lombardi, a Michigan State transfer
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan A Top School For Rivals250 Prospects

• EJ Holland, The Wolverine: Parents Of Top Michigan Recruits Give Big Visit Weekend High Marks

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Under The Lights: Previewing Big Games For Michigan Commits

• Chris Balas, The Wolverine: Staff Predictions: Michigan Wolverines Football vs. Northern Illinois

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