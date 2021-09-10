 TheWolverine - Newsstand: Tom Brady Throws Three Touchdowns In Season-Opening Win
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Newsstand: Tom Brady Throws Three Touchdowns In Season-Opening Win

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Former Michigan quarterback and current Tampa Bay Buccaneers signal-caller Tom Brady began his 22nd NFL season Thursday night, and his team got the 31-29 win over the Dallas Cowboys.

Brady threw three touchdowns in the triumph.

Cowboys' cornerback Jourdan Lewis also had a standout game, picking off Brady on a Hail Mary at the end of the first half — Brady took a calculated risk by going deep to the end zone, but Lewis came away with the interception.

Lewis also recovered a late-game fumble that proved crucial, though the Buccaneers were able to bounce back and kick a game-winning field goal with just a few ticks left on the clock.

Michigan football is set to play its 10th-ever night game at Michigan Stadium when it hosts Washington Saturday evening (8 p.m. ET on ABC). The Wolverines are 7-2 in such contests. The Maize and Blue's players are fired up what should be an electric atmosphere.

Big Ten Network decided to throw it back to the Wolverines' 1993 Rose Bowl win over Washington, when running back Tyrone Wheatley rushed for 235 yards and three touchdowns on 15 carries. Here are some highlights of the incredible performance...

Seventh-year senior Michigan wrestler Myles Amine, an Olympic bronze medalist, announced that he will return for one more year in Ann Arbor.

Quote Of The Day

"I want to stay hungry. I think I still got a lot more in me, so I want to strive for more."
— Michigan seventh-year senior wrestler Myles Amine
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Headlines Of The Day

• Ryan Tice, The Wolverine: Michigan Wrestling: Olympic Bronze Medalist Myles Amine Will Return

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Previewing Michigan vs. Washington With A Husky Insider

• Chris Balas, The Wolverine: Keys To The Game: Michigan Wolverines Football vs. Washington

• EJ Holland, The Wolverine: Rivals100 OL Josh Conerly Goes In-Depth On Michigan Ahead Of Official Visit

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Daxton Hill Is Meeting The Hype In New Role

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