Newsstand: Wolverines To Host Michigan Madness At Crisler Center

Tweets Of The Day
Michigan men's and women's basketball will host a joint 'Michigan Madness' at Crisler Center Thursday, Oct. 21, a season kickoff event that will feature a Q&A with coaches, three-point contest, dunk contest, musical performance and more.
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Michigan vs. Northwestern Oct. 23 will be a noon game on FOX, the Big Ten announced Monday.
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Junior kicker
Jake Moody and fifth-year senior safety Brad Hawkins were named the Big Ten's Special Teams Player of the Week and Defensive Player of the Week, respectively.
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Meanwhile, junior defensive end
Aidan Hutchinson was named the national defensive player of the week by PFF.
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The Wolverines' defensive line graded out as the nation's top group during Week 6.
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Michigan football posted its recap video from the 32-29 win over Nebraska.
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At his Monday press conerence, head coach
Jim Harbaugh went in depth on his relationship with former U-M head coach Lloyd Carr, which dates back to his playing days in the 1980s.
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Michigan hockey remained No. 3 in both national polls following a pair of weekend wins over Lake Superior State — 6-1 and 7-4.
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Quote Of The Day
"One of his best games, if not his best game. Had a heck of a game."
— Jim Harbaugh on QB Cade McNamara's performance against Nebraska (via Inside Michigan Football radio show)
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Headlines Of The Day
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