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Newsstand: Wolverines To Host Michigan Madness At Crisler Center

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan men's and women's basketball will host a joint 'Michigan Madness' at Crisler Center Thursday, Oct. 21, a season kickoff event that will feature a Q&A with coaches, three-point contest, dunk contest, musical performance and more.

Michigan vs. Northwestern Oct. 23 will be a noon game on FOX, the Big Ten announced Monday.

Junior kicker Jake Moody and fifth-year senior safety Brad Hawkins were named the Big Ten's Special Teams Player of the Week and Defensive Player of the Week, respectively.

Meanwhile, junior defensive end Aidan Hutchinson was named the national defensive player of the week by PFF.

The Wolverines' defensive line graded out as the nation's top group during Week 6.

Michigan football posted its recap video from the 32-29 win over Nebraska.

At his Monday press conerence, head coach Jim Harbaugh went in depth on his relationship with former U-M head coach Lloyd Carr, which dates back to his playing days in the 1980s.

Michigan hockey remained No. 3 in both national polls following a pair of weekend wins over Lake Superior State — 6-1 and 7-4.

Quote Of The Day

"One of his best games, if not his best game. Had a heck of a game."
— Jim Harbaugh on QB Cade McNamara's performance against Nebraska (via Inside Michigan Football radio show)
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Headlines Of The Day

• Anthony Broome, The Wolverine: Jim Harbaugh Explains Plan For J.J. McCarthy, More On Radio Show This Week

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Breaking Down Michigan LB Commit Deuce Spurlock

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Mike Macdonald's Advice To Michigan LB Junior Colson: 'Shadow Josh Ross'

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football: Harbaugh Talks 'Special Group,' 'Clint Eastwood' Win

• Nick Baumgardner, The Athletic: Michigan and Michigan State are 6-0: How Jim Harbaugh, Mel Tucker got off to fast starts

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