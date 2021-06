Sights And Sounds From Michigan Football's Big Visit Weekend

For a second straight week, Michigan Wolverines football was able to host recruits for official and unofficial visits, after the NCAA lifted the 15-month dead period June 1. The Wolverines hosted a number of top recruits, including Grosse Point (Mich.) South five-star cornerback commit Will Johnson. The Michigan coaching staff and recruiting department held tours of the facilities and the U-M campus, film sessions, individual meetings with coaches, photoshoots and more. Here are some social media sights and sounds from the weekend. RELATED: Into The Blue: Inside A Recruiting Visit At Michigan RELATED: Previewing Michigan's Second Big Official Visit Weekend

Michigan Wolverines football recruiting target Myles Pollard enjoyed his time at The Big House this weekend. (Myles Pollard)

2022 Four-Star CB Target Myles Pollard, Brentwood (Tenn.) Ravenwood

Pollard took a self-guided tour to Michigan back in late March, but was finally able to meet with the staff and see the team facilities first hand during his official visit over the weekend.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+TjTwvcD4mbWRhc2g7IPCdkbTwnZKa8J2SjfCdkobwnZKUIPCd kbfwnZKQ8J2SjfCdko3wnZKC8J2Sk/CdkoUgKEBtZTFlc3BvbGxhcmQpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWUxZXNwb2xsYXJkL3N0YXR1 cy8xNDAzNDAyODIzODM3MTQzMDQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1 bmUgMTEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF04oCZcyB1cCBBbm4gQXJib3Lwn5GC8J+PvT8/IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+44C977iPIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Ea2p4WnQzaGhOIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vRGtqeFp0M2hoTjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwnZG08J2SmvCdko3wnZKG 8J2SlCDwnZG38J2SkPCdko3wnZKN8J2SgvCdkpPwnZKFIChAbWUxZXNwb2xs YXJkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21lMWVzcG9sbGFy ZC9zdGF0dXMvMTQwNDExNTc2MTUyMjc0NTM1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdW5lIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

2022 Five-Star CB Commit Will Johnson, Grosse Pointe, (Mich.) South

A Michigan pledge who was just in Ann Arbor for 'Detroit Day' June 2, Johnson made it to campus once again and got to spend time with the aforementioned Pollard. Johnson has social media buzzing with his pictures in the road white uniform with blue pants.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+TjSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdktlVGFrZmdiSyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZLZVRha2ZnYks8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV8Ot bMWCIErDuGhuxaFvw7EgKEBXaWxsajEyMjgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vV2lsbGoxMjI4L3N0YXR1cy8xNDA0MTMyMDU4MDI5NDk0 MjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2022 QB Target Nate Johnson, Clovis (Calif.) High

A dual-threat quarterback who is improving as a passer, Johnson just showed out at the Elite 11 Regionals in Los Angeles last week and earned himself an invite to the Elite 11 Finals. Led by quarterbacks coach Matt Weiss, Michigan has been pursuing him hard, and was able to get him on campus for an official visit over the weekend. Johnson took in The Big House and even got a chance to walk through some plays on the turf, envisioning what it would be like to play in front of over 110,000 fans decked out in Maize and Blue.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2hhYm9pbmF0 ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2hhYm9pbmF0ZTwvYT4gZ2V0dGlu IGxvb3NlIGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9UaGVCaWdIb3VzZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I1RoZUJpZ0hvdXNlPC9hPiDwn5iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VU1pY2hGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xwUTBU bE5VVFUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9McFEwVGxOVVRVPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEdyZWcgUGFuZWxsaSAtIFBhbmVsbGkgUGFzc2luZyBBY2FkZW15IChA R3JlZ19QYW5lbGxpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dy ZWdfUGFuZWxsaS9zdGF0dXMvMTQwMzc1MjY3Mjc1MTE0MDg2NT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2hhYm9pbmF0 ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2hhYm9pbmF0ZTwvYT4gZml0dGVk IHVwISDwn5SlICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdHRk YmxVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXR0ZGJsVTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0tsSmxBZ3lXbEYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9L bEpsQWd5V2xGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdyZWcgUGFuZWxsaSAtIFBhbmVs bGkgUGFzc2luZyBBY2FkZW15IChAR3JlZ19QYW5lbGxpKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyZWdfUGFuZWxsaS9zdGF0dXMvMTQwMzgx OTA1MTU1NDU3NDMzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEyLCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

2022 OL Target George Fitzpatrick, Greenwood Village (Colo.) Cherry Creek

Fitzpatrick took a self-guided trip to Ann Arbor this offseason, but finally got a chance to meet face to face with offensive line coach and co-offensive coordinator Sherrone Moore and graduate assistant Grant Newsome, a former standout Michigan offensive tackle himself. Of course, the Wolverines already hold a pledge from 2022 three-star Monument (Colo.) Palmer Ridge offensive lineman Connor Jones, who is hoping to help get Fitzpatrick to join the Colorado to Michigan movement sooner rather than later.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIG1ha2UgdGhpcyBvZmZpY2lhbCEgWW91IGtub3cgdGhl IG1vdmUhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9C b3hTdGF0ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Jv eFN0YXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvT0xQcmlkZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I09MUHJpZGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNHb0JsdWU8L2E+IOOAve+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaENJ YnZVdEhibiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2hDSWJ2VXRIYm48L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQ29ubm9yIEpvbmVzIChANzdDb25ub3JKb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS83N0Nvbm5vckpvbmVzL3N0YXR1cy8xNDA0MTM4 Nzg2MDI0Mzk0NzU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTMsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlZCBteSB2aXNpdCB0byBNaWNoaWdhbiEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvYmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvYmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBVTWljaEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1NNb29yZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hfU01vb3JlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2dyYW50X25ld3NvbWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyYW50X25l d3NvbWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XSmFkUXV6R1E4Ij5w aWMudHdpdHRlci5jb20vV0phZFF1ekdRODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW9y Z2UgRml0enBhdHJpY2sgKEBnZW9yZ2VmaXR6ODgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2VvcmdlZml0ejg4L3N0YXR1cy8xNDA0MTE3Mjg0 MjY4OTUzNjE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTMsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2022 LB Target Tyler Banks, Crewe (Va.) Nottoway

Michigan has been recruiting Banks for some time, but this past weekend was the first time he got the chance to meet linebackers coach George Helow and defensive coordinator Mike Macdonald in person.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5Bbm4gQXJib3IsIE1pY2hpZ2FuIOOAve+4j+KAvO+4jzwvcD4mbWRh c2g7IFR5bGVyIE1vbnRnb21lcnkgQmFua3MgKEBUeWxlckJhbmtzMjUpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHlsZXJCYW5rczI1L3N0YXR1 cy8xNDAzMzMxNDYyOTAwOTQ4OTk4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1 bmUgMTEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2022 DE Target Beau Atkinson, Raleigh (N.C.) Leesville Road

A Rivals250 edge defender who would fit well in the Wolverines' new scheme, Atkinson got some face time with defensive analyst Ryan Osborn and the entire Michigan staff.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB0aW1lIGluIEFubiBBcmJvcuKAvO+4jyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUnlhbk9zYm9ybj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hSeWFuT3Nib3JuPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSmltNFVNP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEppbTRVTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBVTWljaEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvU3RvcDM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNTdG9wMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZ5MUh3 RzFtZXIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82eTFId0cxbWVyPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEJlYXUgQXRraW5zb24gKEBCZWF1YXRraW5zb245KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXVhdGtpbnNvbjkvc3RhdHVzLzE0MDQy OTYzMzcwODUxNDUwODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

2023 WR Target Semaj Morgan, West Bloomfield (Mich.) High

An in-state recruit who was previously coached by Michigan safeties coach Ron Bellamy at West Bloomfield High, Morgan has been impressing on the camp circuit this month, including Sunday at U-M's prospect camp. He — along with several others — did enough to earn a coveted offer from the Wolverines, who he grew up rooting for. Several other West Bloomfield products, including 2023 four-star offensive guard Amir Herring, were in attendance at the camp.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IQVJERVNUIE9VVCHwn5Sl8J+UpfCflKXwn5Sl8J+UpfCflKUgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9HYXR0aXM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0dhdHRpczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9DYXN1bGE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENvYWNoX0Nhc3VsYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBV TWljaEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvQkVPTldSP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jQkVPTldSPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0phdmlkSmFtZXM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXZpZEphbWVz ODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVEX1pvbmU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZURfWm9uZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0dzUjZ1U0JGTjUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Hc1I2 dVNCRk41PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNl4pOC77iPYWog4pOC77iPb3JnYW4g KEBTZW1hak03MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TZW1h ak03Mi9zdGF0dXMvMTQwNDI1Njc4NTU0MDc4NDEyOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ud28gTVZQ4oCZcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1VNaWNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTWljaDwvYT4gdG9k YXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTWljaEZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NlbWFqTTcyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBTZW1hak03MjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9hbWlyaGVycmluZzU1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBh bWlyaGVycmluZzU1PC9hPiDimpPvuI/igLzvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XQkxha2VyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFdCTGFrZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS93YnRmeGM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdidGZ4 YzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS93Ymxvb21maWVs ZHNjaGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdibG9vbWZpZWxkc2NobDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pJdW1rVzZCaHIiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS96SXVta1c2QmhyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtvYWNoIERpY2tl cnNvbiAoQERpY2tlcnNvbktvYWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0RpY2tlcnNvbktvYWNoL3N0YXR1cy8xNDA0MjExODkzNTM1OTY5 Mjg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==