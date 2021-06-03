 Michigan Wolverines Football: Sights And Sounds From Michigan's Appearance At Satellite Camp
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Sights And Sounds From Michigan's Appearance At Big Rapids Satellite Camp

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh and several assistant coaches were in Big Rapids, Mich., for the Ferris State/Sound Mind Sound Body prospect camp, which also featured plenty of top targets.

Harbaugh gave a speech to the campers, before speaking with the media ahead of a few hours of instruction and evaluation on the field.

Here are some sights and sounds from today's event:

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Michigan Wolverines football running backs coach Mike Hart was hired in January. (The Wolverine)
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