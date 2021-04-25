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Quote of the day
"That'll do it!!! Wolverines launch the ball to the midfield, then hit the post in the waning seconds, and U-M will sweep the 2020-21 B1G titles."
— The Michigan Field Hockey Twitter account following a 4-0 win over Ohio State
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