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Quote of the day

"That'll do it!!! Wolverines launch the ball to the midfield, then hit the post in the waning seconds, and U-M will sweep the 2020-21 B1G titles."
— The Michigan Field Hockey Twitter account following a 4-0 win over Ohio State
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