Michigan on TV
What: Michigan vs. Ohio State (in Iowa City, Iowa) Sport: Field Hockey When: 12:00 PM ET
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Quote of the day
“Misguided NCAA. With presumption that all rules variances are intentional the NCAA bullies. Problem plays out across America in state athletic associations like CA’s CIF & MI’s MHSAA. Shameful. Then NCAA ‘looks other way’ on SEC cheaters. Absolute madness.”
— Todd Anson (one of Jim Harbaugh's best friends and a prominent lawyer) on Twitter yesterday
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