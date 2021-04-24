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The Wolverine Daily Newsstand: April 24

Austin Fox • TheWolverine
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What: Michigan vs. Ohio State (in Iowa City, Iowa)

Sport: Field Hockey

When: 12:00 PM ET

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Quote of the day

“Misguided NCAA. With presumption that all rules variances are intentional the NCAA bullies. Problem plays out across America in state athletic associations like CA’s CIF & MI’s MHSAA. Shameful. Then NCAA ‘looks other way’ on SEC cheaters. Absolute madness.”
— Todd Anson (one of Jim Harbaugh's best friends and a prominent lawyer) on Twitter yesterday
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