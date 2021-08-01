 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 1
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The Wolverine Daily Newsstand: August 1

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“He’s a kid from Michigan who was a bit of a late bloomer. He had a really good spring season — we noticed him in the transfer portal and then liked what we saw, contacted him, and then he had some good options and chose Michigan.”
— Michigan head coach Jim Harbaugh on new U-M wide receiver Daylen Baldwin, who joined the team this summer after transferring in from Jackson State
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Twists in the Talented Wide Receiver Room

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Change Of Plans For Michigan LB Target Jeremy Patton?

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Where Michigan Players Are Projected In Early 2022 NBA Mock Drafts

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Dante Moore, FutureCast Switch, More Visitors

• Clayton Sayfie and EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Five Important Michigan Visitors For The BBQ At The Big House

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