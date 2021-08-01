The Wolverine Daily Newsstand: August 1

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Quote Of The Day
“He’s a kid from Michigan who was a bit of a late bloomer. He had a really good spring season — we noticed him in the transfer portal and then liked what we saw, contacted him, and then he had some good options and chose Michigan.”
— Michigan head coach Jim Harbaugh on new U-M wide receiver Daylen Baldwin, who joined the team this summer after transferring in from Jackson State
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Headlines Of The Day
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