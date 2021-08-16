 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 16
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The Wolverine Daily Newsstand: August 16

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"I think this entire team is really well coached. I like the vibe of this team. There's a lot of teaching going on."
— Big Ten Network analyst Howard Griffith on Michigan (via BTN)
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Big Ten Network Analysts Provide Takeaways From Michigan Football Practice

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Trio Leading Talented Freshman Class This Fall

• EJ Holland, The Wolverine: Two-A-Days Tour Notebook: Thoughts On Michigan Commits In Southeast


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