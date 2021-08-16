The Wolverine Daily Newsstand: August 16
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Quote Of The Day
"I think this entire team is really well coached. I like the vibe of this team. There's a lot of teaching going on."
— Big Ten Network analyst Howard Griffith on Michigan (via BTN)
Headlines Of The Day
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Big Ten Network Analysts Provide Takeaways From Michigan Football Practice
• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Trio Leading Talented Freshman Class This Fall
• EJ Holland, The Wolverine: Two-A-Days Tour Notebook: Thoughts On Michigan Commits In Southeast
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